La Fondation Mohammed V pour la Solidarité déploie tous ses moyens logistiques et humains pour venir en aide aux sinistrés

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité déploie tous ses moyens logistiques et humains pour venir en aide aux sinistrés du séisme, qui a frappé vendredi plusieurs provinces du Royaume, a indiqué dimanche Youssef Rabouli, chef de projets à la Fondation.

En coordination avec tous les partenaires, notamment le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé et de la protection sociale et les autorités locales, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a déployé tous les cadres et les moyens logistiques pour assurer le bon déroulement de cette opération, a dit M. Rabouli dans une déclaration à la presse en marge de son déplacement dans la région.

Au niveau de la province d’Al Haouz, la Fondation, en coordination avec les autorités compétentes, mène d’importants efforts pour venir en aide à environ 15.000 familles touchées par le séisme, en assurant l’hébergement dans l’immédiat des populations, la distribution des couvertures et des denrées alimentaires nécessaires, ainsi que l’accompagnement médical assuré par des équipes spécialisées, a fait savoir le responsable.