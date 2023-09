Séisme au Maroc: la prière de l’absent accomplie pour le repos de l’âme des victimes du séisme

Sur instructions du roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine (commandeur des croyants), la prière de l’absent (Salat Al Ghaib) a été accomplie, dimanche après la prière d’Addohr, dans l’ensemble des mosquées du Royaume pour le repos de l’âme des victimes du tremblement de terre qui a secoué plusieurs régions du Maroc.

Le séisme, qui a frappé vendredi soir plusieurs provinces et préfectures du Royaume, a fait 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 grièvement, selon un bilan provisoire du ministère de l’Intérieur, arrêté samedi à 22h00.

La secousse a fait 1.293 morts dans la province d’Al Haouz, 452 morts dans la province de Taroudant, 41 morts dans la province de Ouarzazate et 15 morts à la préfecture de Marrakech, a précisé le ministère dans un communiqué.

Les autorités publiques poursuivent leur mobilisation afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés, et la mobilisation de l’ensemble des moyens nécessaires afin de répondre aux répercussions de cette douloureuse tragédie.

En coordination avec tous les partenaires, notamment le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé et de la protection sociale et les autorités locales, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a déployé tous les cadres et les moyens logistiques pour assurer le bon déroulement de cette opération.

Au niveau de la province d’Al Haouz, la Fondation, en coordination avec les autorités compétentes, mène d’importants efforts pour venir en aide à environ 15.000 familles touchées par le séisme, en assurant l’hébergement dans l’immédiat des populations, la distribution des couvertures et des denrées alimentaires nécessaires, ainsi que l’accompagnement médical assuré par des équipes spécialisées, a fait savoir le responsable.