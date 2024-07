Laâyoune-Sakia El Hamra : adoption du PDR pour montant global d’environ 2,77 MMDH

Lors de cette réunion, présidée par le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, les membres du Conseil ont validé ce programme, dont la contribution du Conseil régional s’élève à environ 485,30 millions de dirhams (MDH).

Au cours de cette session, qui s’est déroulée en présence du wali de la région de Laâyoune Sakia-El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, les membres du Conseil ont approuvé les quatre axes de ce programme à savoir « Mise à niveau des ports de la région Laâyoune-Sakia El Hamra », « Aménagement urbain des villes et centres de la région », « Développement économique et social » et « Réhabilitation environnementale dans la région ».

Ces quatre programmes comprennent 21 projets structurants de développement, portant notamment sur l’extension du port de Laâyoune, la construction des points de débarquement aménagés à Naila et à Aftissate et la mise en place d’un épi d’arrêt des vagues, en plus de la mise en place d’un réseau de surveillance de la qualité de l’air dans la région, la rationalisation de l’énergie et l’aménagement d’un espace forestier.

Ces programmes concernent aussi sur la mise en place d’un Fonds de développement social et d’insertion au marché du travail, l’organisation de trois marchés mobiles dédiés à l’économie sociale et solidaire et du Salon régional de l’économie sociale et solidaire marquée par la participation des coopératives des pays ayant ouvert des représentations consulaires à Laâyoune et Dakhla, ainsi que la création d’une plateforme de formation au profit des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans la région.

En outre, les membres du Conseil régional ont validé la proposition d’ajout d’une nouvelle ligne desserte aérienne Laâyoune-Rabat, dans le cadre du renouvellement de la convention de partenariat avec la Royal Air Maroc (RAM), ainsi que la réaffectation des crédits dans la deuxième partie du budget.