Le conseil de la région Guelmim-Oued Noun approuve des projets à caractère social, économique et de développement

Le conseil, qui s’est réuni sous la présidence de Mme Mbarka Bouaida, et en présence du wali de la région, Mohamed Najem Abhay et des gouverneurs des provinces d’Assa-Zag, Youssef Kheir, et de Sidi Ifni, Hassan Sadki, a adopté une convention-cadre de partenariat pour la mise en œuvre d’un programme d’urgence de réhabilitation urbaine des quatre provinces de la région Guelmim-Oued Noun (Guelmim, Tan-Tan, Assa-Zag et Sidi Ifni).

Ce programme comprend 59 projets d’une valeur de 1,2 milliard de dirhams, portant sur la réhabilitation des villes de Guelmim, avec 8 projets d’un coût de 220,59 millions de dirhams, de Tan-Tan, avec 10 projets (279,29 millions de dirhams), de Bouizakarne avec 10 projets (100 millions de dirhams), El Ouateya avec 5 projets ( 120 millions de dirhams), Assa avec 8 projets (164,57 millions de dirhams), Zag avec 8 projets (53 millions de dirhams), Sidi Ifni avec 10 projets (151,50 millions de dirhams) et la ville de Mir Left avec 6 projets (111,05 millions de dirhams).

Dans le cadre de cette session, le conseil a approuvé quatre conventions de partenariat pour mettre en œuvre les projets de ce programme d’urgence au cours de la période 2024-2027 pour les provinces d’Assa-Zag (217,570 millions de dirhams), Guelmim (320,590 millions de dirhams), Sidi Ifni (262,55 millions de dirhams) et Tan-Tan (399,290 millions de dirhams).

Ces quatre conventions visent à renforcer et réhabiliter les infrastructures de ces provinces, à organiser et développer leur espace urbain et à améliorer les conditions de vie de la population.

Dans le domaine de la santé, le conseil a approuvé six conventions de partenariat dans le cadre du programme de développement régional 2022-2027. Il s’agit d’une convention d’un montant de 6 millions de dirhams pour équiper deux unités médicales d’urgence dans les communes de Taghjijte (province de Guelmim) et Tioughaza (province de Sidi Ifni), une convention pour engager du personnel de la santé (50 millions de dirhams), une convention pour organiser des caravanes médicales (30 millions de dirhams), une convention pour équiper les établissements et centres de santé (51 millions de dirhams), ainsi qu’une convention pour l’aménagement et l’équipement du service de psychiatrie du centre hospitalier régional de Guelmim (trois millions de dirhams), outre une convention pour la construction de deux hôpitaux de proximité dans les communes d’El Ouateyra et Mir Left (200 millions de dirhams).

Une convention-cadre de partenariat a également été approuvé pour le développement de projets d’infrastructures industrielles dans la région (300 millions de dirhams) ainsi que la réalisation de la zone d’activités économiques d’El Ouateya.

Une autre convention de partenariat privilégié a été aussi approuvée pour la mise en place de stations mobiles de traitement des eaux saumâtres et le raccordement des stations mobiles de dessalement des eaux de Tan-Tan et Sidi Ifni aux réseaux de distribution, pour un budget de 91 millions de dirhams.

Les membres du conseil ont par ailleurs adopté une convention de partenariat pour la mise à niveau des entreprises médiatiques de la région, d’un coût de quatre millions de dirhams, une convention-cadre pour le développement du secteur sportif (31 millions de dirhams), et une autre convention pour la construction d’un centre régional de formation du personnel des forces auxiliaires dans la province d’Assa-Zag.

Intervenant à cette occasion, Mme Bouaida a souligné que cette session se penche sur des questions qui préoccupent l’opinion publique régionale et ayant une dimension sociale, économique et de développement.

Elle a également passé en revue les différentes activités menées par le conseil régional, notamment les réunions consultatives sur le programme de développement régional de Guelmim-Oued Noun 2022-2027 et le programme d’appui aux jeunes pour la création d’activités génératrices de revenus, ainsi que la signature d’un protocole d’accord avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour le développement de zones d’activités industrielles dans les différentes provinces de la région et la participation au deuxième forum maroco-mauritanien, au Gitex Africa Maroc et au salon international de l’agriculture au Maroc.