Désistements : Bardella dénonce « une alliance du déshonneur entre M. Mélenchon et Emmanuel Macron »

Invité du « 20 heures » de TF1, Jordan Bardella a évoqué, au sujet des désistements qui ont été décidés depuis hier soir pour faire barrage au RN au second tour, une « alliance un peu contre-nature entre M. Mélenchon et Emmanuel Macron ».

Des candidats de La France Insoumise comme certains candidats du camp présidentiel ont décidé de se désister pour favoriser un candidat mieux placé face au parti d’extrême droite.

M. Bardella s’est dit « très surpris de voir un président de la République venir au secours d’une mouvance d’extrême gauche violente qui appelle à l’insurrection ».

« La France insoumise a fait un choix, celui de retirer son candidat pour appeler à voter pour l’ex-première ministre, Mme Borne, qui a mis en œuvre la réforme des retraites et multiplié les 49.3″, a-t-il dénoncé. Et de déplorer une « alliance du déshonneur dans un sens comme dans l’autre ».