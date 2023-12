Laâyoune: Lancement de la « clinique juridique » pour la promotion de la culture des droits de l’Homme en milieu universitaire

Lancée lors d’une rencontre organisée par la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) Laâyoune-Sakia El Hamra à l’Ecole supérieure de technologie de Laâyoune relevant de l’université Ibn Zohr, cette clinique du Droit consiste à la diffusion de méthodes d’enseignement interactif, à travers le perfectionnement des compétences professionnelles des étudiants et l’amélioration de leurs capacités communicationnelles avec la société, sous la supervision des universitaires et des professionnels de la justice, en particulier les avocats.

Ce projet à vocation pédagogique et sociale, qui intervient dans le cadre d’une convention de partenariat liant l’Université Ibn Zohr d’Agadir et la CRDH de Laâyoune-Sakia El Hamra, tend aussi à promouvoir la conscience de la culture juridique au profit des catégories vulnérables au sein de la société, en l’occurrence les migrants, les réfugiés, les enfants, les femmes et la classe ouvrière.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la CRDH de Laâyoune-Sakia El Hamra, Taoufik Berdiji, a indiqué que l’enseignement juridique clinique offre la possibilité aux étudiants de travailler sur des cas réels, leur permettant l’acquisition des compétences requises dans leur parcours professionnel.

« La clinique juridique » se veut un outil favorisant la promotion et la diffusion de la culture des droits de l’Homme et un moyen pour enrichir le débat autour des questions juridiques liées aux droits humains et à la démocratie, a expliqué M. Berdiji, notant que des universitaires et des professionnels de la justice devant assurer la formation, l’encadrement et l’accompagnement des étudiants.

Pour sa part, le directeur de l’EST de Laâyoune, Abdelhamid Reguibi El Idrissi a souligné que cette structure est le fruit d’un partenariat entre l’université Ibn Zohr d’Agadir et la CRDH de Laâyoune-Sakia El Hamra, dans le cadre des Assises régionales du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030).

M. Reguibi El Idrissi a également relevé que cette structure à vocation pédagogique permet aux étudiants de renforcer leurs compétences et connaissances dans des questions juridiques et des droits de l’Homme, en leur proposant de traiter une variété de cas juridiques pratiques.

Par ailleurs, il a fait savoir qu’un laboratoire juridique sera mis en place au sein de l’Ecole supérieur de technologie de Laâyoune, notamment au profit des étudiants de la licence professionnelle « Techniques juridiques », en vue de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises lors du cursus académique.

A cette occasion, le directeur exécutif de la CRDH de Laâyoune-Sakia El Hamra a présenté un exposé autour de l’expérience de « la clinique juridique », en tant que mécanisme de protection et de promotion des droits de l’Homme au sein des établissements d’enseignement supérieur.

A noter que le principe des cliniques juridiques est très développée dans de nombreux pays, notamment anglo-saxons et consiste à la formation des étudiants par une expérience pratique du droit au service des populations défavorisées, victimes de violations de leurs droits, en particulier le droit d’accès à la justice.

Ont notamment pris part à la cérémonie du lancement de la « clinique juridique », le premier président de la Cour d’appel de Laâyoune, Ibrahim Ben Tazarte, le procureur général du Roi près de la même juridiction, Mohamed Raoui, la présidente du tribunal de première instance à Laâyoune, Bahija Smaili et le chargé de la gestion administrative de la délégation régionale de l’Institution du médiateur du Royaume à Laâyoune, Cherif Laaroussi, ainsi qu’un représentant de l’Ordre des avocats auprès des Cours d’appel d’Agadir, de Guelmim et de Laâyoune.