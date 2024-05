Mauritanie : la liste provisoire des candidats à l’élection présidentielle dévoilée

Cette liste provisoire comprend sept candidats, dont le Président actuel Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui brigueront l’élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 29 juin prochain, précise le Conseil constitutionnel dans un communiqué.

Et d’ajouter que chaque candidat a le droit de s’opposer devant le Conseil constitutionnel à la liste provisoire dans les 48 heures suivant sa publication.

Le corps électoral mauritanien est appelé à voter le 29 juin prochain pour élire le Président de la République et en cas de second tour le 13 juillet. La campagne électorale débutera le vendredi 14 juin et se terminera le jeudi 27 juin à minuit.