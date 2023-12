L’été 2023 était le plus chaud jamais enregistré dans l’Arctique (rapport)

La région de l’Arctique se réchauffe près de quatre fois plus vite que n’importe quel autre endroit de la planète, a noté l’agence américaine.

Les nouvelles données clés montrent que l’Arctique continue de devenir moins glacé et plus humide.

Ces transformations, qui sont toutes liées au réchauffement climatique, sont observées depuis des décennies. Toutefois, le réchauffement de la région est devenu plus prononcé l’été dernier.

La calotte glaciaire du Groenland, à plus de 10.000 pieds au-dessus du niveau de la mer, les températures ont dépassé le point de congélation pour la cinquième fois seulement jamais enregistrée.

« Les événements météorologiques et climatiques extrêmes survenus au cours de l’année écoulée dans l’Arctique et ailleurs ont eu des impacts sans ambiguïté, accentués par le changement climatique, sur les populations et les écosystèmes », souligne le document.