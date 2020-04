La Start-Up franco-marocaine, VelyVelo, apporte son aide au personnel soignant

Comme chaque soir à 20h, de nombreux Français applaudissent le personnel soignant de leurs fenêtres, pour rendre hommage à leur engagement en cette période exceptionnelle d’épidémie de coronavirus.

Pour témoigner sa solidarité avec le personnel soignant, la Start-Up VelyVelo, fondée par des Franco-Marocains des grandes écoles, a choisi de mettre à leur disposition toute sa flotte de vélos à titre gracieux pour faciliter leurs déplacements.

“C’est notre manière à nous de remercier le personnel soignant qui est aujourd’hui sur le front et aussi pour apporter notre participation à l’effort collectif pour faire face à cette crise sanitaire”, a déclaré la co-fondatrice de VelyVelo, Asma Alaoui-Chaker.

Pionnier du vélo à assistance électrique professionnel, VelyVelo, Start-Up créée en 2017, qui ambitionne de se déployer à l’international, a déjà séduit deux acteurs majeurs de l’industrie.

Cette Start-Up innovante bouscule les codes en développant le premier vélo à assistance électrique “CooLeev” destiné aux professionnels de la livraison.

VelyVelo se veut différente en proposant une mobilité douce et pratique qui permet à ses clients de gagner en productivité et en optimisation de coûts.

En réussissant à faire des exigences environnementales et économiques une équation parfaite, VelyVelo veut remplacer les véhicules thermiques et decarbonniser ainsi les livraisons du dernier kilomètre.