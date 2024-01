La Russie assure la présidence des BRICS

La Russie assure à partir de ce 1er janvier la présidence des BRICS, un bloc dont le nombre de membres est passé de cinq à dix avec l’entrée de l’Égypte, de l’Éthiopie, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unies et de l’Iran.

Annoncée en tant que nouveau membre lors du Sommet des Brics à Johannesburg en août 2023, l’Argentine a décidé de ne pas adhérer au bloc.

Le nouveau président argentin Javier Milei a indiqué, dans une lettre adressée aux membres du bloc (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), que l’incorporation de la République argentine aux Brics en tant que membre à part entière à partir du 1er janvier 2024 n’était pas considérée comme « opportune » par son gouvernement.

L’invitation pour adhérer aux Brics avait été envoyée à l’Argentine sous le mandat de l’ancien président Alberto Fernandez, mais l’actuel chef de l’État n’avait jamais caché son aversion à l’égard de ce groupement.

S’exprimant, lundi, sur la présidence russe des BRICS, le président Vladimir Poutine a relevé que Moscou prévoyait de promouvoir la coopération dans trois domaines clés, à savoir la politique, l’économie et la culture.

« La Russie poursuivra ses efforts pour promouvoir l’ensemble des partenariats de coopération au sein des BRICS dans trois domaines clés : la politique et la sécurité, l’économie et la finance, les contacts culturels et humanitaires », a-t-il indiqué dans un discours consacré au début de la présidence russe des BRICS.

Parmi les priorités évoquées par le président russe figure également la promotion de l’interaction dans le domaine de la science, de la haute technologie, de la santé, de l’écologie, ainsi que dans le domaine de la culture, du sport, des échanges de jeunes et à travers la communauté civile.

« C’est dans cet esprit, axé sur une coopération positive et créative avec tous les États intéressés, que la présidence russe des BRICS fonctionnera en 2024 sous la devise +Renforcer le multilatéralisme pour un développement mondial et une sécurité équitables+ », détaille le discours publié sur le site officiel du Kremlin.

S’agissant du nouveau format des BRICS, le président russe a relevé que son pays prendra toutes les mesures possibles pour faciliter l’intégration des nouveaux membres.

« Tout en préservant les traditions et en nous guidant par l’expérience accumulée par l’association au cours des années précédentes, nous prendrons toutes les mesures possibles pour faciliter l’intégration harmonieuse des nouveaux participants dans tous les formats de ses activités », a-t-il précisé.

Selon M. Poutine, près de 200 événements sont au programme de la présidence russe des BRICS, dont le point culminant sera la tenue du Sommet du bloc à Kazan (environ 800 km à l’est de Moscou) en octobre.

« Nous invitons les représentants de tous les pays souhaitant coopérer avec notre organisation à y participer », a-t-il dit.

L’organisation des BRICS a été fondée en juin 2006, dans le cadre du Forum économique de Saint-Pétersbourg, avec la participation des ministres de l’Économie brésilien, russe, indien et chinois. En 2011, l’Afrique du Sud a rejoint le bloc.