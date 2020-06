La polémique sur le tweet de l’ambassadrice de France au Maroc : une “tempête dans un verre d’eau” ?

Après la vive polémique déclenchée par le tweet de l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, Atlasinfo a demandé un fin connaisseur de la relation France-Maroc sa réaction.

“Que le président de la Commission Spéciale pour un nouveau modèle de développement et ambassadeur du Maroc en France échange avec l’ambassadrice de France dans le Royaume sur les perspectives de coopération entre les deux pays et sur les implications de la pandémie du coronavirus sur cette coopération, cela me semble normal et relève des prérogatives de Chakib Benmoussa. La France étant un partenaire majeur du Maroc”, souligne notre interlocuteur, avant d’ajouter que “c’est le tweet ambigu de Hélène Le Gal qui a déclenché la polémique et a sous-entendu autre chose”,

Vendredi dernier, l’ambassadrice de France au Maroc a tweeté sur un échange avec l’ambassadeur du Maroc en France et président de la CSMD. “Je remercie Chakib Benmoussa, président de la CSMD et ambassadeur du Maroc en France pour m’avoir présenté ce matin un point d’étape de la CSMD : de très belles perspectives pour le nouveau pacte économique”, a-t-elle écrit.

“Ce n’est pas l’échange qui a choqué mais la phrase dans laquelle elle remercie Benmoussa de lui avoir présenté un “point d’étape” des travaux de la CSMD qui a fait polémiqué et enflammé les réseaux sociaux”, poursuit notre interlocuteur.

“Les Marocains ont vu dans cette phrase une offense à leur souveraineté nationale”, relève-t-il, avant de souligner que “cette réaction est tout à fait compréhensible mais de là à réclamer la tête de Benmoussa, ce n’est pas très judicieux”,

“Chakib Benmoussa dispose d’une longue expérience et ne s’aventurerait pas à livrer un “point d’étape” sur les travaux de la commission avant d’en informer d’abord le Roi”, note-t-il.

Selon notre interlocuteur, le problème “réside plus dans le non respect par l’ambassadrice des protocoles inhérents à la diplomatie”. “Elle aurait dû aviser par courtoisie son homologue de son intention de communiquer sur leur échange par visioconférence au lieu de le mettre devant le fait accompli et de l’obliger à s’expliquer”, poursuit-il.

“Hélène Le Gal est une diplomate chevronnée mais sa manière de communiquer depuis qu’elle est en poste au Maroc interroge”, estime notre interlocuteur.

Cette polémique est-elle une tempête dans un verre d’eau ?, “Elle servira à mieux recadrer les choses et à anticiper une meilleure communication de crise”, répond notre interlocuteur.

Et d’ajouter, “il y a quelques tensions dans l’axe Paris-Rabat. Il serait souhaitable de ne pas les exacerber avec des maladresses”.