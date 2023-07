La majorité des Français se considère “perdante” depuis l’élection de Macron (enquête)

Sur l’ensemble de la population interrogée, seule une minorité de Français estime être gagnante de la politique menée par l’actuel président français (25%), un chiffre en baisse constante depuis janvier 2022 (33%, -8 points), d’après le sondage dévoilé récemment.

S’agissant des catégories socio-professionnelles, l’enquête met en exergue des différences significatives dans la perception des bénéficiaires de la politique menée par Emmanuel Macron. Les dirigeants d’entreprise sont perçus comme les plus privilégiés par l’action de M. Macron (68%), suivis des habitants des grandes villes et métropoles (41%). Les fonctionnaires complétant le trio de tête (41%).

Les retraités (17%), les classes moyennes (16%) et les habitants des communes rurales (15%) arrivent, quant à eux, en bas de classement et sont perçus comme les grands perdants de la politique menée par Macron depuis son élection.

Les résultats détaillés du sondage soulèvent par ailleurs des divergences significatives selon la proximité politique des répondants. Seulement 8% des proches de La France Insoumise, 10% du Parti Socialiste et 14% de ceux du Rassemblement National et ceux d’Europe Écologie Les Verts indiquent profiter de la politique de Macron, alors que les sympathisants de Renaissance (81%) et des Républicains (38%) déclarent bénéficier le plus de la politique du président.

Réalisée du 27 au 28 juin 2023, cette enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.