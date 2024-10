La France dévoile sa stratégie de développement de l’éolien en mer

Ce plan « ambitieux » de développement de l’éolien offshore pour le prochain quart de siècle, qui prévoit aussi bien l’installation de parcs éoliens en mer que le développement de zones de protection forte pour la biodiversité marine, intervient au terme d’un an de consultation publique en France, sous le nom de « la mer en débat ».

« Cet exercice nous a permis d’identifier des zones sur nos différentes façades maritimes pour attribuer environ 15 GW dans les 10 prochaines années : il va permettre de passer un cap pour la décarbonation de notre mix énergétique dans les années à venir », a souligné, dans un communiqué, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques.

Et d’ajouter « comme l’a rappelé le président de la République aux Assises de la mer en novembre dernier, nous nous sommes fixé l’objectif d’atteindre 45 GW d’éolien en mer en 2050 : cette nouvelle étape du débat public y participe ».

De son côté, le ministre délégué chargé de la Mer et de la Pêche, Fabrice Loher, a indiqué que cette planification « nous permet de concilier les quatre priorités de la stratégie nationale pour la mer et le littoral : la transition énergétique, le développement de notre économie maritime, la préservation de l’environnement marin et un traitement équitable des parties prenantes. »

« L’éolien en mer est une pièce maîtresse de notre stratégie énergétique, qui devra apporter 20 % de notre production électrique en 2050 », a assuré, pour sa part, la ministre déléguée chargée de l’Energie, Olga Givernet, dans le même communiqué.

Le débat public « La mer en débat » s’est déroulé simultanément sur les quatre façades maritimes de l’Hexagone, entre le 20 novembre 2023 et le 26 avril 2024, et a mobilisé plus de 21 000 personnes à travers 375 évènements.