Kamala Harris : « Ma présidence ne sera pas une continuation de celle de Joe Biden »

“Je vais être très claire : ma présidence ne sera pas une continuation de celle de Joe Biden et, comme tout nouveau président qui entre en fonction, j’apporterai mes expériences de vie, mes expériences professionnelles et des idées nouvelles et originales”, a souligné la candidate démocrate à la présidentielle américaine.

“Je représente une nouvelle génération de dirigeants”, a dit Harris en réponse au présentateur vedette de Fox News, Bret Baier.

Lors de cette interview, tenue à seulement 20 jours de l’élection présidentielle, prévue le 5 novembre, l’actuelle vice-présidente des Etats-Unis a dû défendre le bilan de l’administration Biden, notamment en matière d’immigration, sujet qui revêt une importance particulière pour les électeurs républicains.

Tenant à afficher une posture forte sur ce dossier, Harris a souligné qu’elle n’était pas favorable à la dépénalisation des traversées illégales de frontière. “Je ne crois pas à la dépénalisation des passages de frontière. Je ne l’ai pas fait en tant que vice-présidente. Je ne le ferai pas en tant que présidente”, a-t-elle tranché.

Selon des analystes, cités par la presse, Harris a tenté, en acceptant d’être interviewée par une chaîne qu’elle savait hostile aux démocrates, d’étaler la philosophie de sa présidence directement à un public majoritairement républicain.

Mercredi matin, la candidate démocrate a, dans la même veine, fait campagne dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, entourée de plus d’une centaine de républicains qui ont soutenu sa campagne.

Pour sa part, son rival, Donald Trump a adopté un ton plus mesuré sur la question de l’immigration, exprimant même son soutien à l’immigration légale, et ce lors d’une émission diffusée, mercredi soir, sur la chaîne hispanophone Univision.

Lors de cette émission, le candidat républicain a donné une image différente de ses meetings habituels, en s’adressant à un auditoire composé majoritairement d’électeurs hispaniques.

Dans un récent sondage de NBC News, les deux candidats semblent être “à égalité” en octobre à exactement 48%, avec un écart oscillant entre 1 et 5 points de pourcentage en faveur de Harris depuis juillet 2023.