La Fondation nationale des musées inaugure un nouveau musée d’art contemporain à Tanger

Un nouvel espace a été inauguré à Tanger ce jeudi 23 décembre 2021, en présence du président de la Fondation nationale des musées, M. Mehdi Qotbi.

Rendant hommage aux artistes de l’école du Nord et leur apport à la créativité artistique au Maroc, le musée est situé dans l’enceinte de l’ancienne prison de la Kasbah. Il est appelé à devenir un lieu vivant de rencontres, d’échanges et de partages et présentera une programmation culturelle et des expositions liées à la région du nord.

L’exposition inaugurale reflètera ce brassage culturel et proposera une relecture des spécificités artistiques de cette région, avec des œuvres de Mohamed Serghini, Mohamed Ataallah, Mohamed Yacoubi, Mohamed Chabâa, Saad Ben Cheffaj, Mekki Meghara, Mohamed Melehi, Abdelkrim Ouazzani…issues de la collection de la FNM et de prêts.

L’Ecole du Nord regroupe toutes les visions et pensées artistiques qui émanent de la région et qui ont façonné la création moderne et contemporaine marocaine.

De par sa situation géographique, aux portes de l’Afrique et de l’Europe, Tanger a attiré, dès le XIXe siècle, de nombreux peintres étrangers après le seul et unique voyage d’Eugène Delacroix au Maroc, et est devenue une source d’inspiration pour plusieurs générations d’artistes.

La ville de Tétouan a vu la création de l’Institut National des Beaux-Arts, fondé par le peintre espagnol Don Mariano Bertuchi en 1945, et dont la direction a été confiée en 1957 à l’artiste peintre Mohammed Serghini. L’institut a ainsi ouvert la voie à une formation académique nationale avec un ancrage identitaire marocain d’où a émergé, dès les années 60, une plasticité moderne regroupant des aspirations diverses et variées.

Ce nouvel espace muséal contemporain de la Kasbah, le troisième ouvert par la FNM à Tanger, confirme la volonté de la Fondation de s’ancrer dans chaque ville et région du Royaume.