Classement Fifa : les Lions du Sénégal terminent à la première place africaine devant le Maroc

Les hommes de Aliou Cissé vont occuper la première place africaine jusqu’au soir du 10 février prochain, date de publication du prochain classement.

Pour les matchs de barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022, le Sénégal aura comme possibles adversaires l’Egypte (45-ème mondiale et 6-ème africaine), le Cameroun (50-ème mondial et 7-ème africain), le Ghana (52-è-me mondial et 8-ème africain), le Mali (53-ème mondial et 9-ème africain) et la RD Congo (64-ème mondiale et 12-ème africaine).

Dans de ce classement africain, outre le Sénégal, figurent le Maroc 2ème, l’Algérie 3e, la Tunisie et le Nigeria.

Au niveau mondial, le trio de tête est composé de la Belgique, du Brésil et de la France vainqueur de la Ligue des nations 2021.

Pour la quatrième fois d’affilée, la Belgique (1ère) boucle l’année en tête, mais c’est de justesse puisqu’elle devance le Brésil (2ème) de 2,1 points.