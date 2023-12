La confrérie Tijane organise à Dakar la 43ème édition des Journées culturelles islamiques sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI

La Coordination Tijane de Dakar a organisé, samedi soir, la 43-ème édition des « Journées culturelles islamiques », un événement annuel placé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et la présidence d’honneur du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall.

Sous la présidence effective du Khalife général Sereigne Babacar Sy Mohamed Mansour, représenté par l’ancien ambassadeur Cheikh Tidiane Sy, la cérémonie officielle de ce grand rassemblement religieux de trois jours a été marquée par la participation d’une importante délégation marocaine, composée de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, du président du conseil local des oulémas de Nouaceur, Mohamed Ziyanni, également enseignant à l’Institut Mohammed VI pour la Formation des Imams, Morchidines et Morchidates, du président du conseil local des oulémas de Meknès, Hamou Oramou, du président du conseil local des oulémas de Sefrou, Mohamed Waslsou, du président du conseil local des oulémas de la région de Laäyoune, Mohamed Louanass et du président du conseil local des oulémas de la préfecture de Mohammedia, Mohamed Loukili.

Le président Macky Sall a été représenté à cette cérémonie, organisée à l’esplanade de la Grande mosquée de Dakar, par le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana.

« Nous sommes très contents de ses relations séculaires basées sur des valeurs, une convergence de visions sur la marche du monde et une fraternité sans faille entre les deux pays », a déclaré le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana.

Il a, à cet égard, salué le soutien constant et la présence permanente du Royaume du Maroc dans cet important événement religieux pour la communauté musulmane au Sénégal, en particulier la communauté tijane, relevant que les Journées culturelles islamiques ont été marquées depuis plus de 40 ans par la qualité de la participation des délégations marocaines.

Dans un mot, le Khalife général Sereigne Babacar Sy Mohamed Mansour a salué le rôle du souverain et ses efforts inlassables et ses actions continues pour préserver les constantes religieuses et consolider les liens spirituels solides et les relations séculaires entre le Royaume du Maroc et le Sénégal.

Soulignant la profondeur des relations spirituelles liant les deux pays, il a indiqué que cette manifestation religieuse de grande communion est un cadre distinguée de solidarité pour la communauté musulmane au Sénégal et une occasion idoine d’inculquer aux générations montantes les principes et les valeurs de l’Islam du juste milieu et de la modération.

Considérées comme l’un des plus grands rendez-vous de la Tariqa Tijaniya au Sénégal, les journées culturelles islamiques de Dakar ont été placées, depuis 1986, sous le Haut patronage de feu Hassan II, puis sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.