La 9ème circonscription des Français de l’étranger, objet de toutes les convoitises

La 9ème circonscription des Français de l’étranger, qui englobe le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, fait l’objet de folles rumeurs et de toutes les convoitises en perspective des élections législatives de juin prochain.

La dernière rumeur persistante fut celle de la quasi-investiture de Zineb El Rhazoui par le parti présidentiel, Renaissance, ex-la République en marche. Cette éventuelle candidature a soulevé un énorme tollé et un rejet eu égard aux positions tranchées et controversées de la polémiste et de sa proximité avec l’influenceur et youtubeur d’extrême droite Papacito, un grand ami d’Eric Zemmour.

Ce lundi sur France Info, le député Christophe Castaner a formellement démenti l’information selon laquelle Zineb El Rhazoui sera investie par la majorité présidentielle aux élections des 12 et 19 juin prochain.

“De mes informations, à aucun moment sa candidature n’a été envisagée et elle ne l’a pas demandé”, indique Castaner, dont des médias avaient rapporté qu’il était aussi candidat à l’investiture dans la 9ème circo, avant qu’il n’annonce son investiture pour la 2ème circonscription.

« La réalité, c’est que Zineb El Rhazoui n’est pas candidate aux élections législatives. Elle ne l’est pas et ne le sera pas. Ce n’est pas un sujet d’actualité », a-t-il ajouté.

S’agit-il d’un recul du parti face à « tout sauf Zineb EL Rhazoui » lancé par ses nombreux opposants à l’intérieur et à l’extérieur du parti présidentiel ? Si le démenti de Castaner vient écarter la problématique candidature de l’ancienne journaliste de Charlie hebdo, il ne règle pas pour autant la question de « qui sera investi » par Renaissance qui reste en suspens. Jusqu’à quand ?

Alors que la franco-marocaine Amélia Lakrafi a bien été réinvestie sans problème par Renaissance comme candidate à la tête de la 10ème circonscription, il n’en est rien pour la 9ème circo qui a voté massivement pour le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lors de la présidentielle.

Trois franco-marocains se disputent l’investiture du parti présidentiel : le député sortant M’jid el Guerrab qui a rejoint le groupe Agir à l’Assemblée nationale, l’entrepreneur Ahmed Eddaraz et la conseillère municipale Rachida kaaout, à la tête d’une société qui aide les entreprises à se développer à l’international.

Quant au référent d’Horizons pour le Maroc, Mehdi Reddad, il a annoncé sa candidature à l’investiture depuis Tarfaya. Il dit vouloir porter la «voix» et les «espérances» de ses compatriotes installés au Maghreb et dans les pays d’Afrique de l’Ouest.

« La France en commun » est la promesse du conseiller consulaire de Casablanca, Mehdi Reddad qui a choisi de lancer sa campagne pour la 9ème circonscription des Français de l’Étranger, en empruntant un monomoteur qui va le conduire de Casablanca, sa ville de naissance, jusqu’à Dakar, au Sénégal, en passant par le grand sud marocain, le même plan vol qu’utilisait Antoine Saint Exupéry.

Mehdi Reddad a officialisé sa candidature à travers une lettre détaillant ses ambitions du futur député.