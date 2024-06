Kylie Minogue inaugure en beauté la 19ème édition du Festival Mawazine

Le vendredi 21 juin, le Festival Mawazine a débuté en grande pompe avec une performance de la star internationale Kylie Minogue. La célèbre chanteuse australienne a enflammé la scène OLM avec une série de ses plus grands succès, dont son tube emblématique « Can’t Get You Out of My Head ».

Ce concert marquait le lancement de la 19ème édition de ce festival emblématique, attirant des milliers de spectateurs enthousiastes venus célébrer la musique sous toutes ses formes.

Outre Kylie Minogue, la soirée d’ouverture du Festival Mawazine a proposé une riche programmation, reflétant la diversité musicale qui fait la renommée de l’événement. Sur la scène orientale de Nahda, la chanteuse égyptienne Angham a captivé le public avec sa voix puissante et ses mélodies envoûtantes. Pendant ce temps, au Théâtre National Mohamed V, la talentueuse chanteuse libanaise Carole Samaha a offert une performance mémorable, mêlant émotion et virtuosité.

La scène marocaine de Salé a accueilli les chanteurs locaux Latifa Raafat et Mocci, qui ont ravi les spectateurs avec leurs performances célébrant la richesse de la musique marocaine. Parallèlement, la scène africaine du Bouregreg a vibré au rythme des sons ivoiriens grâce à la performance énergique de Didi B, apportant une touche afro-urbaine à cette soirée exceptionnelle.

Le Festival Mawazine, avec sa programmation éclectique et ses artistes de renommée internationale, s’annonce une fois de plus comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique de tous horizons. Cette première soirée, riche en émotions et en découvertes, a donné le ton pour une édition qui promet d’être mémorable, rassemblant des talents du monde entier dans une célébration de la diversité et de la créativité musicale.

Avec une ouverture signée Kylie Minogue et une série de concerts variés, le Festival Mawazine a réussi son pari de proposer une expérience musicale unique et inoubliable. Cette 19ème édition s’annonce déjà comme un grand succès, promettant de nombreuses autres soirées mémorables à venir

Les performances à venir de Calvin Harris, SCH, Camila Cabello, Nicki Minaj, Central Cee, l’hologramme d’Oum Kelthoum, Samira Said, Abdelaziz Stati et bien d’autres promettent de créer une atmosphère électrique et de laisser des souvenirs impérissables dans le cœur des festivaliers.

Organisé par l’association Maroc Cultures, le festival revient après quatre années d’absence en raison de la pandémie de Covid, au grand bonheur des mélomanes qui auront droit à une programmation prometteuse sous le signe de « la diversité et de la fête ».