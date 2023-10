Israël et Gaza en guerre: le Maroc appelle à une réunion d’urgence du conseil de la Ligue arabe

Sur Instructions du Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc, président de la session actuelle du Conseil de la Ligue des Etats Arabes au niveau ministériel, a appelé à la tenue d’une réunion d’urgence du Conseil au niveau des ministres des Affaires étrangères arabes.

Cette réunion sera destinée à la concertation et la coordination au sujet de la détérioration de la situation dans la bande de Gaza et du déclenchement d’actions militaires visant les civils, ainsi que pour la recherche des moyens pour l’arrêt de cette dangereuse escalade, indique dimanche le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

D’intenses concertations se déroulent pour la tenue de la réunion au cours de cette semaine au siège de la Ligue des Etats Arabes au Caire, précise le ministère dans un communiqué.

L’offensive surprise, lancée samedi à l’aube par le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir à Gaza, a fait de centaines de morts dans les deux camps. Et, de nombreux Israéliens, civils et militaires, ont été enlevés par les combattants palestiniens.

Le Hamas et le Jihad islamique, un autre groupe palestinien armé, ont affirmé avoir capturé de « nombreux soldats » israéliens.

Dans la bande de Gaza, 313 Palestiniens ont été tués et près de 2.000 blessés, selon le Hamas.

Les combats ont fait « plus de 200 morts » et « plus de 1.000 blessés » côté israélien, a indiqué l’armée qui a accusé le Hamas d’avoir « massacré des civils » jusque dans leurs maisons. L’armée a énuméré 26 soldats, hommes et femmes, tués.

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit tenir dimanche une réunion d’urgence sur la situation au Moyen-Orient.

Cette offensive a été lancée alors que des négociations entre Israël et l’Arabie saoudite sous l’égide des Etats-Unis, semblaient s’accélérer en vue d’une normalisation entre ces deux pays, un rapprochement majeur condamné par le Hamas et son allié iranien. L’Iran s’est d’ailleurs félicité de l’offensive du Hamas.