Installation du groupe d’amitié parlementaire Panama-Maroc à l’Assemblée nationale panaméenne

La diplomate a noté que la création de ce groupe d’amitié représente un tournant majeur dans les relations entre le Maroc et le Panama, et reflète l’engagement des deux pays à renforcer la coopération notamment dans les domaines politique, économique et culturel, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume au Panama.

Cette initiative intervient à une étape importante, marquée par la décision du gouvernement panaméen de suspendre sa reconnaissance de la pseudo « rasd », a-t-elle relevé lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence de plusieurs parlementaires panaméens, ajoutant que cette décision constitue un soutien fort à la position du Royaume au sujet de la question du Sahara marocain.

Et d’ajouter que ces développements positifs ouvre de nouvelles perspectives pour la consolidation de la coopération bilatérale afin de servir les intérêts des peuples marocain et panaméen, comme l’a souligné le Roi Mohammed VI dans son message de remerciements adressé au Président de la République du Panama, José Raúl Mulino Quintero, dans lequel le Souverain a mis en avant la volonté sincère de renforcer les liens d’amitié et de coopération avec le Panama, dans tous les domaines, au bénéfice des deux peuples.

En consécration de cette orientation, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont tenu une vidéoconférence le 27 novembre dernier lors de laquelle l’accent a été mis sur le raffermissement de la coopération dans des domaines multiples comme l’agriculture, la logistique, les énergies renouvelables, le développement durable, l’éducation, la culture et l’immigration, ainsi que sur le rôle stratégique que jouent le Maroc et le Panama en tant que trait d’union entre l’Afrique et l’Amérique latine, a-t-on indiqué de même source.

Mme Boudchiche a, en outre, relevé que la contribution des parlementaires du Maroc et du Panama à ce groupe d’amitié sera au cœur de cette nouvelle dynamique, et ce à travers le renforcement des relations interparlementaires, la consolidation de la solidarité, la promotion de l’échange d’expertises et le développement de la coopération bilatérale dans divers domaines.

La diplomatie parlementaire joue un rôle central dans la promotion du rapprochement entre les peuples et les pays, les parlementaires étant devenus des acteurs influents dans les relations internationales, a-t-elle souligné, ajoutant que les groupes d’amitié parlementaires constituent un outil essentiel pour atteindre ces objectifs, à travers l’échange d’expériences législatives, l’adoption des meilleures pratiques et la promotion de la coopération bilatérale multisectorielle.

Elle contribue également à nouer des liens solides entre parlementaires de différents pays, ce qui établit des réseaux de coopération à long terme, a-t-elle dit, notant que les groupes d’amitié parlementaires permettent aux citoyens de s’impliquer dans les enjeux de coopération internationale, en exprimant leurs opinions et préoccupations par l’intermédiaire de leurs représentants.

De leur côté, les parlementaires panaméens ont salué l’installation de ce groupe d’amitié, qui reflète une ferme volonté de renforcer la coopération entre le Maroc et le Panama.

Ils ont souligné l’importance de consolider la coopération dans tous les domaines et au sujet des questions d’intérêt commun, notant que la création du groupe d’amitié parlementaire maroco-panaméen constitue une étape essentielle vers le renforcement des relations entre les institutions législatives des deux pays. Ce groupe offrira également des opportunités d’échange d’expériences et de renforcement du dialogue sur des questions d’intérêt commun, ont-ils indiqué.

A cet égard, le président du groupe d’amitié parlementaire Panama-Maroc, le député Eduardo Vásquez, a mis l’accent sur l’importance du rôle des groupes d’amitié parlementaires, en tant que mécanisme permettant de promouvoir les relations diplomatiques entre les peuples, saluant l’adhésion du Maroc à cette initiative qui permet de promouvoir l’échange d’expériences entre les institutions législatives respectives et de consolider les liens d’amitié et de solidarité entre les deux parties.

Il a souligné que le but de telles initiatives est de s’inspirer de modèles de développement réussis, comme celui du Maroc, ajoutant que les parlementaires des deux pays sont invités à contribuer à la consolidation de la coopération bilatérale.

Le parlementaire panaméen a aussi exprimé la volonté de son pays de bénéficier de l’expérience marocaine dans plusieurs secteurs, dont la gestion des ressources en eau, l’agriculture et les engrais.

La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs députés et hauts responsables panaméens, dont le secrétaire de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale et son vice-président, ainsi que des membres du groupe d’amitié, indique le communiqué.

Il s’agit du premier groupe d’amitié parlementaire installé lors du mandat de la nouvelle assemblée nationale panaméenne, ce qui reflète l’importance accordée par le Panama au renforcement de ses relations avec le Maroc, selon la même source.