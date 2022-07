Inde: Draupadi Murmu élue présidente du pays

Après le 3e tour de dépouillement, Mme Murmu (64 ans) a franchi la barre des 50%, assurant sa victoire dans la bataille présidentielle contre le candidat de l’opposition M. Yashwant Sinha par une énorme marge.

“Sur les 3.219 votes valides comptés jusqu’à présent, Mme Murmu en a récolté 2.161, tandis que M. Sinha en a obtenu 1.058”, a annoncé PC Mody, secrétaire général de la Rajya Sabha (Chambre haute du Parlement).

Dans un tweet, le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh a félicité Mme Murmu pour son élection à la présidence. “Elle a été active en travaillant pour le bien-être des villages, pauvres, démunis. S’élevant au milieu d’eux, elle a atteint aujourd’hui le poste constitutionnel le plus élevé. C’est la preuve du pouvoir de la démocratie indienne”, a-t-il

Mme Murmu est devenue ainsi la première présidente issue d’une tribu et la deuxième présidente de l’Inde.

Quant au président sortant, Ram Nath Kovind, il est le deuxième président du pays issu de la communauté dalit, au plus bas dans le système des castes.

Mme Murmu a commencé sa carrière comme institutrice dans l’État oriental d’Odisha avant d’entrer en politique. Elle a occupé des postes ministériels dans le gouvernement de l’État et a été gouverneure de l’État de Jharkhand (est).

Son principal adversaire, Yashwant Sinha, 84 ans, un ancien membre du BJP et ex-ministre des Finances et des Affaires étrangères, est soutenu par les partis d’opposition, dont le Congrès.

En Inde, le président détient des prérogatives essentiellement symboliques dans le cadre d’un régime parlementaire qui confère au Premier ministre l’essentiel des pouvoirs exécutifs.

Le Président de l’Inde est élu, pour un mandat de cinq ans au suffrage indirect, par un collège électoral composé des membres de la Lok Sabha et de la Rajya Sabha, respectivement chambre basse et chambre haute du Parlement, ainsi que ceux des Assemblées législatives de chacun des 28 États et des territoires de Delhi et de Pondichéry.