Biden testé positif au Covid-19

Le président américain, Joe Biden a été testé positif au COVID-19 jeudi, a annoncé la Maison Blanche, assurant qu’il présente des “symptômes légers”.

“Ce matin, le président Biden a été testé positif au COVID-19. Il est entièrement vacciné et a reçu deux rappels et présente des symptômes très légers. Il a commencé à prendre du Paxlovid”, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. Elle a ajouté que conformément aux directives des autorités sanitaires, M. Biden, 79 ans, “s’isolera à la Maison Blanche et continuera à s’acquitter pleinement de toutes ses fonctions pendant cette période”.

“Il a été en contact avec des membres du personnel de la Maison Blanche par téléphone ce matin, et participera à ses réunions prévues à la Maison Blanche ce matin par téléphone et Zoom depuis la résidence”, a précisé la même source, soulignant qu'”une fois son test négatif, il retournera au travail en personne”.

Joe Biden a effectué mercredi une visite dans le Massachusetts (nord-est) où il a décliné ses ambitions climatiques lors d’une intervention depuis le site d’une ancienne centrale électrique à charbon fermée et en cours de reconversion dans l’énergie éolienne.