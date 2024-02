Hydrogène vert : cinq questions à Nouhaïla Nabil, responsable des systèmes de production de l’hydrogène vert à l’IRESEN

Dans un entretien à la MAP, Nouhaïla Nabil, responsable des systèmes de production de l’hydrogène vert à l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), évoque les défis et les perspectives d’avenir de cette source d’énergie révolutionnaire, présentant un aperçu sur le processus de production de l’hydrogène vert et le rôle qu’il pourrait jouer dans la transition énergétique mondiale.

1. Pourriez-vous nous détailler la nature de l’hydrogène vert et éclairer sur la manière dont cette technologie peut être exploitée pour favoriser le développement durable ?

L’hydrogène vert est produit à partir d’énergies renouvelables, telles que l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique, via un processus appelé électrolyse de l’eau. L’hydrogène produit de cette manière est qualifié de « vert », car il est obtenu sans émission de gaz à effet de serre, contrairement à la production d’hydrogène conventionnelle qui utilise des combustibles fossiles.

L’utilisation de l’hydrogène vert pourra se faire dans plusieurs secteurs pour promouvoir le développement durable :

– Énergie propre : Il peut être utilisé comme vecteur énergétique dans différents secteurs, se substituant ainsi aux combustibles fossiles et réduisant les émissions de CO2.

– Stockage d’énergie : L’hydrogène peut être stocké et utilisé comme moyen de réserve énergétique. Cette approche permet de résoudre les problématiques liées à l’intermittence des sources d’énergie renouvelable telles que le solaire et l’éolien. En stockant l’excédent d’électricité généré lorsqu’il est disponible, il devient possible de le libérer lors des périodes de forte demande.

– Mobilité propre : L’hydrogène vert peut être utilisé comme carburant pour les véhicules à pile à combustible, offrant une alternative aux véhicules alimentés par des combustibles fossiles.

– Industrie : L’hydrogène vert peut être utilisé comme matière première dans divers secteurs industriels, tels que la production d’acier, le raffinage du pétrole et la fabrication de produits chimiques.

– Décarbonisation du secteur de l’énergie : En intégrant l’hydrogène vert dans la production d’électricité et le secteur de la chaleur, il devient envisageable d’accentuer la décarbonisation de ces domaines.

2. Quels sont les avantages spécifiques de l’hydrogène vert par rapport à d’autres sources des énergies renouvelables ?

Certes, l’hydrogène ne peut pas être considéré comme une source d’énergie, mais plutôt un vecteur d’énergie. Donc, on ne peut pas comparer l’utilité de ces deux composantes, mais je peux dire qu’il s’agit d’une forte complémentarité entre les deux. D’ailleurs, on ne peut pas citer l’hydrogène vert sans faire référence à une source d’énergie renouvelable. Je peux citer des avantages qu’apporte l’hydrogène dans un système énergétique :

– Stockage énergétique saisonnier de longue durée pour pallier au problème de l’intermittence des énergies renouvelables ;

– L’hydrogène est convertible en d’autres molécules vertes à haute valeur ajoutée comme l’ammoniac et le méthanol ;

– Bonne alternative aux fuels qui sont de sources fossiles – réduction de l’empreinte carbone ;

– Moyen de transport.

3. Comment l’hydrogène vert peut-il contribuer à atténuer les problèmes liés aux changements climatiques sur le continent africain ?

L’hydrogène vert peut atténuer les problèmes liés au changement climatique en Afrique en offrant une source d’énergie propre pour remplacer les combustibles fossiles, réduisant ainsi les émissions de CO2. En utilisant l’énergie solaire et éolienne abondante sur le continent pour produire de l’hydrogène vert, l’Afrique peut diversifier son mix énergétique et développer une infrastructure de stockage, contribuant à la stabilité du réseau électrique.

L’hydrogène vert peut également stimuler le développement de l’électromobilité, réduisant la pollution atmosphérique. En favorisant l’indépendance énergétique, l’hydrogène vert peut contribuer à soutenir le développement économique durable en Afrique.

4. Selon vous, quels sont les défis spécifiques liés à la justice climatique en Afrique et comment l’hydrogène vert pourrait-il contribuer à les surmonter ?

Les défis spécifiques liés à la justice climatique en Afrique incluent l’impact disproportionné des changements climatiques sur les communautés vulnérables, la dégradation de l’environnement et la difficulté d’accès à des sources d’énergies durables.

L’hydrogène vert peut contribuer à surmonter ces défis en apportant une solution énergétique propre, favorisant le développement économique local et réduisant les émissions de gaz à effet de serre. En favorisant des projets d’hydrogène vert inclusifs et équitables, cette technologie peut contribuer à la justice climatique en créant des opportunités durables pour les populations africaines.

5. En quoi l’implication des communautés locales est-elle cruciale pour le succès des initiatives liées à l’hydrogène vert ?

Certainement, l’implication des communautés locales est cruciale pour le succès des initiatives liées à l’hydrogène vert pour plusieurs raisons. Primo au niveau de l’acceptation sociale, les projets qui intègrent les préoccupations et les besoins locaux sont plus susceptibles de gagner le soutien des résidents, réduisant ainsi les obstacles potentiels.

Secundo, l’intégration des connaissances locales du fait que les communautés locales possèdent une connaissance approfondie du territoire, de son environnement et de ses ressources. Ceci dit que leur implication permet d’intégrer ces connaissances dans la planification des projets, ce qui peut conduire à des solutions plus durables et adaptées au contexte local.

Tercio, la création d’opportunités économiques notamment les postes d’emplois, le développement de compétences locales et la stimulation de l’économie régionale.

Il s’agit aussi de la gestion des impacts environnementaux, qui appelle à une participation des communautés locales pour aider à identifier et à atténuer les éventuels impacts environnementaux des projets d’hydrogène vert, assurant ainsi une gestion plus responsable.

Le soutien à long terme est un autre volet important à prendre en considération. Ceci passe immanquablement par l’implication des communautés locales et le lancement des projets d’hydrogène vert qui sont plus susceptibles de bénéficier d’un soutien à long terme. Cela favorise la stabilité des initiatives et contribue à construire des partenariats durables entre les promoteurs de projets et les communautés locales.