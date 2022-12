Fusillade à Paris: deux morts, quatre blessés dont deux en urgence absolue

Deux personnes sont décédées lors d’une fusillade qui a eu lieu vendredi peu avant midi, dans le Xe arrondissement de Paris, a indiqué le parquet, précisant que quatre autres personnes avaient été blessées, dont deux se trouvaient en urgence absolue.

“Une enquête a été ouverte des chefs d’assassinat, homicides volontaires et violences aggravées” et “les investigations ont été pour l’heure confiées au 2e district de la police judiciaire (DPJ)”, a précisé le parquet.

Un suspect, “un homme âgé d’entre 60 et 70 ans a été interpellé et placé en garde à vue”, a-t-il ajouté, précisant que “son identité (était) en cours de fiabilisation”.

Les faits se sont déroulés rue d’Enghien, à quelques minutes du métro Strasbourg Saint-Denis. L’homme interpellé« serait âgé d’une soixantaine d’années », avait indiqué la police. « Sept à huit coups de feu dans la rue, c’est la panique totale, on est restés enfermés à l’intérieur », a témoigné une commerçante d’un immeuble voisin peu après ces tirs.

La rue Enghien et les alentours sont désormais bouclés, avec la police et les secours intervenant sur les lieux de la fusillade pour porter assistance aux victimes et sécuriser les lieux.