France/Covid: le gouvernement appelle à une “vigilance absolue” face au variant Delta

La France craint une flambée de cas du variant Delta, beaucoup plus virulent, qui reste pour le moment très minoritaire ne représentant que 4,6% des nouveaux cas, selon un récent point de Santé publique France.

Au Royaume-Uni ou à Moscou, ce variant atteint jusqu’à 90% des contaminations actuelles.

Ces dernières semaines, des clusters sont apparus en France dans les Landes, en Ile-de-France ou à Strasbourg, sans qu’il ne soit établi de lien direct avec la source du variant.

Interrogé mercredi sur la propagation de ce variant en France, le porte-parole de l’exécutif Gabriel Attal a tiré la sonnette d’alarme sur un variant qui “va nous préoccuper”, tout en évoquant une “vigilance absolue”.

“On sait qu’il est plus contagieux que le variant anglais. (…) Cela peut aller très vite, c’est pour ca qu’en France on a mis en place un calendrier progressif de levée des restrictions. Cela demande une vigilance individuelle et collective”, a dit le porte-parole sur BFMTV.

Interrogé s’il pouvait y avoir une reprise de l’épidémie en France, le responsable gouvernemental a répondu que “par principe, évidemment”, ajoutant que la vaccination permet de lutter contre cette dernière.

En début de semaine, la Haute Autorité de Santé a encouragé la généralisation de la vaccination anti-Covid pour éviter une propagation du virus par des variants plus virulents.

Déjà mis en place à Bordeaux, Brest et Strasbourg, cette stratégie de vaccination dite “réactive” consiste à vacciner en priorité l’ensemble de l’entourage des cas positifs, à commencer par le foyer de la personne contaminée, les personnes proches sur le lieu de travail, à l’école ou à l’université.

Selon la HAS, ce système est plus “pertinent” que la stratégie de vaccination beaucoup plus répandue dite “en anneau” qui ne concerne que les seuls cas contacts d’une personne positive. Ce qui serait insuffisant puisque la durée d’incubation du Covid-19 est de 5 jours en moyenne, tandis que la protection qu’apporte un vaccin intervient 12 jours après injection.

Dans son dernier avis, la Haute Autorité a également confirmé qu’elle considère les vaccins à ARN messager comme les plus efficaces pour lutter contre les variants sud-africains (beta), brésilien (gamma) et indien (delta).