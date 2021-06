Bruxelles approuve le plan de relance post-covid de la Belgique doté d’une enveloppe de 5,9 milliards d’euros

Le plan belge s’inscrit dans le cadre d’une réponse coordonnée sans précédent de l’UE à la crise de la COVID-19, visant à relever les défis européens communs en s’engageant dans la double transition écologique et numérique, à renforcer la résilience économique et sociale et la cohésion du marché unique.

Il consacre 50 % de l’enveloppe totale à des mesures qui soutiennent les objectifs climatiques. Il s’agit notamment d’investissements en faveur de mesures visant à soutenir la rénovation de bâtiments publics et privés dans tout le pays afin d’accroître leur efficacité énergétique, le déploiement de technologies de substitution dans le domaine de l’énergie et la réalisation de réformes et d’investissements pour accélérer la transition vers une mobilité verte.

Le plan belge prévoit également des investissements importants en vue de restaurer la biodiversité, de s’attaquer au problème croissant des sécheresses et de promouvoir l’utilisation efficace des ressources, le recyclage et l’économie circulaire.

Quelque 27 % de l’enveloppe totale sera consacrée à des mesures qui soutiennent la transition numérique. Parmi celles-ci figurent la numérisation de l’administration publique et du système judiciaire, la mise en place d’actions de formation aux compétences numériques, le renforcement des capacités de la Belgique en matière de cybersécurité et le développement du cadre juridique pour le déploiement de la 5G.

Le plan comprend également des mesures visant à améliorer l’efficience des dépenses publiques ainsi que la viabilité budgétaire et sociale des retraites, à promouvoir la formation et le développement des compétences, les transports durables, la transition énergétique, la recherche et l’innovation et les infrastructures numériques.