Exposition “D’Al-Qods à Rabat… Des sourires croisés”

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a inauguré, vendredi à son siège à Rabat, une exposition photographique célébrant les enfants de la Palestine, sous l’intitulé “D’Al-Qods à Rabat… Des sourires croisés”.

L’exposition comprend des clichés retraçant le périple en 2008 de près de 700 enfants maqdissis dans le Royaume, dans l’une des manifestations de solidarité avec le peuple palestinien et des actions menées par l’Agence en appui à la résistance des populations de la ville sainte.

Dans une déclaration à l’agence MAP, le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Cherkaoui, a mis en exergue les relations étroites et distinguées existant depuis toujours entre Marocains et Palestiniens, comme le démontrent les photographiques pleines de vie des jeunes maqdissis qui ont vécu des moments de joie et d’allégresse lors de leur voyage au Maroc.

Il s’est réjoui de la bienveillance et de la supervision effective dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les actions de l’Agence, qui en tire une source de motivation supplémentaire pour accomplir ses missions et poursuivre ses objectifs de soutien aux habitants d’Al-Qods, à l’image des colonies de vacances dont bénéficient de groupes d’enfants maqdissis, sous le haut patronage du Souverain, président du Comité Al-Qods.

Pour sa part, le coordonnateur des projets de l’Agence dans la ville d’Al-Qods, Ismail Al-Ramli, a rappelé que cette institution s’est acquittée, depuis sa création, de sa mission dans la préservation du patrimoine culturel de la ville sainte et la sauvegarde de son cachet arabo-islamique.

L’Agence concentre ses opérations sur le secteur économique et social, dans le but de déclencher une dynamique de développement et d’optimisation de l’exploitation des ressources, a-t-il expliqué dans une intervention par visioconférence.

Les projets conduits actuellement par l’Agence sont principalement axés sur la construction d’établissements scolaires, le parrainage d’orphelins et la réalisation de structures de santé, a-t-il relevé.

Au cours de ce vernissage, qui a rassemblée des acteurs de la société civile et des diplomates accrédités dans le Royaume, l’Agence a présenté des toiles fournies gracieusement par des artistes marocains en vue d’une vente aux enchères en novembre prochain.

Les fonds collectés par cette vente, qui coïncidera avec la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, serviront à financer les projets de l’Agence à Al-Qods.