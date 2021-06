Awacer TV braque les projecteurs sur la diaspora marocaine et le NMD

La plateforme numérique Awacer TV, relevant du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), diffusera jusqu’au 6 août une série de débats hebdomadaires pour braquer les projecteurs sur la place de la diaspora marocaine dans le Nouveau Modèle de Développement (NMD) et les rôles qu’ils peuvent jouer pour contribuer à la réalisation de ses objectifs.

Ces débats, qui s’inscrivent dans le cadre des efforts de la chaîne pour accompagner les Marocains du monde et contribuer au débat public sur le NMD, reviennent sur la thématique des “Marocains du monde et le nouveau modèle de développement” en se penchant sur les mécanismes de la contribution des Marocains résidant à l’étranger (MRE) au service des priorités stratégiques du pays, et leur rôle dans la promotion de l’investissement, l’encouragement de l’innovation, le développement de la recherche scientifique et l’amélioration des transferts de fonds, selon un communiqué du CCME.

Elles aborderont également les procédures et approches à même d’attirer et d’investir dans les compétences des Marocains du monde et de bénéficier de leurs expériences et expertises, ajoute le communiqué, notant qu’il s’agit également de discuter des moyens de renforcer les liens de la communauté marocaine avec la culture et le modèle religieux marocains et de sonder les rôles de la société civile, des nouvelles technologies et des jeunes générations de Marocains du monde dans l’élaboration et la réussite du modèle de développement.

Les débats, qui seront diffusés chaque vendredi soir dans le cadre de l’émission “Joussour”, connaitront la participation de plusieurs compétences des Marocains du monde, d’universitaires, de scientifiques, de chercheurs, d’intellectuels, d’artistes et d’acteurs de différents domaines, spécialités, pays et continents, précise-t-on de même source.

“Les Marocains du monde et le plaidoyer pour les causes nationales à l’étranger” (le 2 juillet), “Le modèle de développement et le besoin de compétences” (9 juillet), “Les Marocains du monde et le développement économique” (16 juillet), “Le rôle de la technologie numérique dans le renforcement de la communication avec les jeunes générations de Marocains à travers le monde” (23 juillet), “Le modèle de développement et le travail culturel à l’étranger” (30 juillet) et “La religiosité marocaine et les Marocains du monde” (6 août), sont autant de thèmes traités dans le cadre de ces débats.