“Etés 2021” à Dakhla : un programme d’animation de proximité riche et varié

Destiné aux enfants âgés entre 7 et moins de 15 ans et aux jeunes âgés entre 15 et 18 ans, le programme “Etés 2021” est divisé en cinq phases, chacune d’une durée de six jours.

Les cinq centres participant à ce programme dans la région Dakhla-Oued Eddahab sont répartis sur deux maisons de jeunes, deux centres socio-sportifs de proximité et un club féminin

Ils ont connu un fort engouement auprès des enfants et des jeunes, dont le nombre s’est élevé à 300 bénéficiaires lors de la première phase (du 14 au 19 juillet), 210 à la deuxième phase (du 26 au 31 juillet).

La troisième phase du programme qui va se poursuivre jusqu’au 07 août, ciblera 320 bénéficiaires.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial du département de la jeunesse et des sports, Al Habib Elhathat a souligné que les enfants ont bénéficié d’ateliers et d’activités sportives, culturelles et artistiques, notant qu’un programme de restauration a été également concocté, en respect des conditions de sécurité sanitaire.

Ce programme offre aux catégories ciblées un espace propice pour exprimer leurs énergies créatives et développer leurs talents, a poursuivi M. Elhathat.

Une commission régionale, constituée à cet effet, a reçu les demandes des associations locales ayant manifesté leur intérêt pour le programme, avant d’en sélectionner celles qui remplissent les conditions requises, a-t-il ajouté.

Initié en partenariat avec la Fédération nationale des colonies de vacances, le programme “Étés 2021” (du 14 juillet au 21 août 2021) est déployé, par phases, dans les Maisons des jeunes, les clubs féminins et les centres socio-sportifs de proximité existants dans l’ensemble des régions du Royaume.