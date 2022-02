Emirates Airline reprend ses vols en provenance et à destination de Casablanca le 8 février

Emirates Airline reprendra ses vols réguliers de transport passager en provenance et à destination de Casablanca à partir du 8 février.

“Le retour à Casablanca au Maroc marque une restauration complète du réseau africain pré-pandémique d’Emirates qui comprend 21 villes réparties sur l’ensemble du continent”, indique vendredi un communiqué de la compagnie.

“Les clients en provenance et à destination de Casablanca peuvent voyager en toute sécurité à bord d’Emirates vers Dubaï, et profiter des différentes correspondances vers l’Europe, le Moyen-Orient et le CCG, les Amériques et l’Asie occidentale”, souligne le communiqué.

Emirates opérera son départ de Dubaï à 07h30 et atterrira à Casablanca à 13h15. Le vol retour EK 752 décollera de Casablanca à 15 h 05 et atterrira à Dubaï à 1 h 30 le lendemain.

Selon le communiqué, Emirates a introduit un ensemble complet de mesures de sécurité à chaque étape du parcours client. La compagnie aérienne a également récemment introduit la technologie sans contact et étendu ses capacités de vérification numérique pour offrir à ses clients encore plus d’opportunités grâce à l’IATA Travel Pass, qui peut être utilisé dans plus de 50 aéroports desservis par Emirates.