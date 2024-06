Élections régionales en Belgique: Les nationalistes vainqueurs en Flandre, les libéraux en tête en Wallonie et à Bruxelles

Ce scrutin régional, tenu simultanément avec les élections législatives fédérales et les élections européennes, donnerait l’avantage à la N-VA en Flandre avec près de 25 % des voix, devant le parti d’extrême droite Vlaams Belang (près de 23 %) et les socialistes de Vooruit (près de 14% des voix).

La N-VA a fait mentir les sondages qui tablaient sur une victoire de l’extrême droite. »Nous avons gagné les élections, la Flandre a opté plus que jamais pour l’autonomie », a réagi le leader nationaliste Bart De Wever devant ses militants, affirmant qu’il faudra “tenir compte du choix des Flamands”.

En Wallonie, où le dépouillement des voix accuse un retard, le MR devrait s’adjuger la première place et dépasser la barre des 30% des voix, devant les Engagés (centre) et le Parti socialiste (PS), qui sont au coude-à-coude à près de 22% des voix, d’après les résultats partiels.

La région Bruxelles-Capitale devrait, elle aussi, connaître la victoire du MR avec près de 22% des voix, suivi du PS (près de 18 % des voix) et du parti anticapitaliste PTB, qui réaliserait une belle performance avec près de 17% des voix, toujours selon des résultats partiels.

Les citoyens belges étaient appelés à voter dimanche pour un triple scrutin visant à élire leurs représentants dans la chambre basse du Parlement fédéral, dans les parlements régionaux et dans l’hémicycle européen.

Les élections régionales permettent d’élire les membres des cinq parlements régionaux et communautaires que compte la Belgique, à savoir les parlements wallon, flamand et bruxellois et ceux de la Communauté française et de la Communauté germanophone.