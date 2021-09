Élections du 8 septembre: des indices “laissent prévoir un taux de participation important” (Sâad Dine El Otmani)

Les élections générales du 8 septembre devraient connaître une forte affluence, d’autant plus que les premiers indices “laissent prévoir un taux de participation important”, a estimé mercredi à Salé le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) et Premier ministre sortant, Saâd Eddine El Otmani.

Après avoir accompli voté, M. El Otmani a souligné une déclaration à la presse la forte symbolique de ces élections législatives, communales et régionales, une échéance qui devra entrainer un renouvellement à tous les niveaux.

Ces élections interviennent dans un contexte de propagation de la pandémie de Covid-19 au niveau tant national qu’international, a souligné le secrétaire général du PJD, indiquant que le Royaume, à l’image d’un certain nombre de pays développés, a pu relever le défi de la tenue des élections dans cette conjoncture.

Les bureaux de vote ont ouvert mercredi à 08h00 dans tout le Royaume, pour élire les membres de la Chambre des représentants, des conseils communaux et d’arrondissements ainsi que les membres des conseils régionaux.

L’opération de vote se poursuivra dans l’ensemble du territoire national jusqu’à 19h00.