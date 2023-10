Écosse : une alerte météo paralyse les chemins de fer

Les opérateurs ferroviaires transfrontaliers ont également déconseillé aux passagers de se rendre en Écosse samedi, alors que le service météorologique britannique (Met Office) a prévenu que certaines régions des Highlands et du centre de l’Écosse pourraient recevoir jusqu’à 180 mm de pluie.

ScotRail a annulé les services au départ d’Oban, de Mallaig et de Fort William, ainsi qu’au départ d’Helensburgh Central et sur la ligne principale des Highlands entre Perth et Inverness.

Avanti West Coast a annoncé qu’elle ne ferait pas circuler de trains transfrontaliers vers l’Écosse samedi, et qu’il n’y aurait pas de services au nord de Preston. De son côté, l’opérateur TransPennine a conseillé à ses clients de ne pas prendre les trains de Manchester, Liverpool et Preston vers Carlisle, Glasgow et Édimbourg. Dans un communiqué, la police écossaise a demandé à la population d’éviter tout déplacement, sauf en cas d’absolue nécessité.

Le Met Office a fait savoir que les inondations et le débit rapide des rivières et des ruisseaux pourraient constituer un risque pour la vie et endommager les biens. Selon la même source, des précipitations de 80 à 100 mm sont attendus dans la plupart des régions, voire de 150 à 180 mm dans les zones les plus humides.

L’alerte orange en place depuis 03h00 samedi restera en vigueur jusqu’à 06h00 dimanche, alors qu’une alerte jaune de fortes pluies couvre également la majeure partie de du centre de l’Écosse, ainsi que Skye et les Hébrides.