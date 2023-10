Opération « déluge d’Al-Aqsa » : les capitales européennes condamnent, Moscou appelle à la « retenue

L‘Union européenne condamne « sans équivoque » les attaques du Hamas et exprime « sa solidarité avec Israël », a déclaré samedi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, après le tir de centaines de roquettes vers Israël depuis la bande de Gaza

« Nous suivons avec angoisse les nouvelles en provenance d’Israël. Nous condamnons sans équivoque les attaques du Hamas. Cette violence horrible doit cesser immédiatement. Le terrorisme et la violence ne résolvent rien », a-t-il déclaré dans un message sur X (anciennement Twitter).

« L’UE exprime sa solidarité avec Israël dans ces moments difficiles », a-t-il ajouté.

La France a également condamné « avec la plus grande fermeté les attaques terroristes en cours contre Israël et sa population », a indiqué le ministère français des Affaires étrangères.

« Elle exprime sa pleine solidarité avec Israël et les victimes de ces attaques. Elle réaffirme son rejet absolu du terrorisme et son attachement à la sécurité d’Israël », a ajouté le qui d’Orsay.

De son côté, la Russie a appelé à la « retenue ». « Nous sommes en contact avec tout le monde maintenant. Avec les Israéliens, les Palestiniens et les Arabes », a déclaré Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et émissaire du Kremlin pour le Proche-Orient et l’Afrique, cité par l’agence Interfax.

« Bien évidemment, nous appelons toujours à la retenue », a-t-il souligné.

L’Ukraine a pour sa part affirmé soutenir Israël dans son « droit à se défendre lui-même et son peuple » après les attaques lancées par le Hamas depuis la bande de Gaza.

« L’Ukraine condamne fermement les attaques terroristes en cours contre Israël, y compris les tirs de roquettes contre la population civile à Jérusalem et à Tel Aviv », a déclaré le ministère ukrainien des Affaires étrangères sur un réseau social.

L’Espagne se dit choquée par la « violence aveugle » des attaques contre Israël.

« Nous condamnons fermement les attaques terroristes extrêmement graves depuis Gaza contre Israël. Nous sommes choqués par cette violence aveugle », a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères Jose Manuel Albares dans un message posté sur X.

Le Royaume-Uni a également réagi et condamné « sans équivoque les horribles attaques du Hamas contre les civils israéliens ».

« Le Royaume-Uni soutiendra toujours le droit d’Israël à se défendre », a ajouté le ministre des Affaires étrangères britannique James Cleverly sur X (ex-Twitter).

Le chef de la branche armée du Hamas a annoncé samedi le déclenchement d’une opération, « déluge d’Al-Aqsa » contre Israël, alors que des roquettes étaient tirées par centaines à partir de la bande de Gaza sur le territoire israélien.

« Nous avons décidé de mettre un terme à tous les crimes de l’occupation » (Israël, NDLR), et « plus de 5.000 roquettes » ont été tirées depuis ce matin, déclare Mohammad Deif, commandant des Brigades Ezzedine al-Qassam, dans un enregistrement audio diffusé par Al-Aqsa TV, chaîne de télévision du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a déclenché « une guerre contre l’Etat d’Israël« , a déclaré de son côté le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, alors que des roquettes sont tirées par centaines depuis le matin vers Israël à partir de la bande de Gaza sous contrôle du Hamas.

« Le Hamas a fait une grave erreur ce matin en déclenchant une guerre contre l’Etat d’Israël », les soldats israéliens « sont en train de combattre l’ennemi à chaque endroit », a déclaré M. Gallant dans un communiqué. Selon ses services, M. Gallant a approuvé le rappel des réservistes.