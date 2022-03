Douze candidats à la Présidentielle française

Douze candidats ont recueilli les parrainages nécessaires pour se présenter au premier tour de l’élection présidentielle qui se tiendra en avril prochain en France, a annoncé lundi le Conseil constitutionnel.

“Ce matin, conformément à la Constitution et aux textes en vigueur, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste officielle des candidates et candidats pour l’élection à la Présidence de la République qui aura lieu les 10 et 24 avril prochains”, a annoncé le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, dans une déclaration diffusée par vidéo.

Le Conseil a reçu au total 13.672 parrainages d’élus, dont 13.427 ont été validés.

Les 12 candidats, qui ont obtenu les 500 signatures nécessaires dans au moins trente départements différents sont : Emmanuel Macron (LREM), Anne Hidalgo (Parti Socialiste), Yannick Jadot (écologiste), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise (gauche), Fabien Roussel (PCF/Parti Communiste Français), Marine Le Pen (Rassemblement national/extrême droite), Eric Zemmour (Reconquête!/extrême droite), Nicolas Dupont-Aignan (DLF/Debout La France/Droite), Valérie Pécresse (Les Républicains/libéral conservateur), Jean Lassalle (Résistons!), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière/extrême gauche) et Philippe Poutou (NPA/Nouveau Parti anticapitaliste).

Parmi les 12 prétendants à l’Elysée, certains se sont déjà présentés à la Présidentielle comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud qui ont été candidats aux élections de 2012 et 2017. D’autres par contre se présentent pour la première fois. Il s’agit de Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Fabien Roussel et Yannick Jadot. Emmanuel Macron, lui, va tenter de briguer un second mandat.

L’élection présidentielle aura lieu le 10 avril prochain. Il s’agit de la douzième élection présidentielle de la Ve République et onzième au suffrage universel direct. Si aucun candidat ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour aura lieu entre les deux premiers candidats le dimanche 24 avril.