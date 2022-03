Covid-19: plus de 6 millions de décès dans le monde

Le nombre de morts liés à la pandémie de coronavirus dans le monde a dépassé 6 millions lundi, selon les données de l’Université américaine Johns Hopkins. Ces statistiques interviennent alors que la pandémie entame sa troisième année.

Les États-Unis ont enregistré le nombre le plus élevé de décès avec plus de 958.000 cas, suivis du Brésil et de l’Inde, qui ont enregistré respectivement 652.400 et 515.100 décès des suites du Covid-19. Selon les autorités sanitaires américaines, le risque de mourir du virus est 41 fois plus élevé pour les adultes non vaccinés en décembre que pour les adultes entièrement vaccinés et ayant bénéficié de la dose de rappel.