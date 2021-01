Donald Trump accorde la prestigieuse Légion du mérite au roi Mohammed VI

Le président sortant Donald Trump a accordé vendredi la prestigieuse Légion du mérite des Etats-Unis au roi Mohammed VI, pour son “impact positif” sur le paysage politique du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

“Le roi Mohammed VI a fait progresser le partenariat durable et solide entre le royaume du Maroc et les Etats-Unis dans tous les domaines”, a souligné la Maison Blanche dans un communiqué.

“Au cours de plus de deux décennies de leadership, SM le Roi Mohammed VI a fait progresser le partenariat profond et durable entre le Royaume du Maroc et les États-Unis dans tous les domaines. Sa vision et son courage personnel, y compris sa décision de renouer avec l’État d’Israël, ont redéfini positivement le paysage du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord et inauguré une nouvelle ère de sécurité et de prospérité pour nos pays et pour le monde”, a écrit la Maison Blanche.

L’ambassadrice du Maroc aux États-Unis, Lalla Joumala Alaoui a accepté le prix au nom de SM le Roi lors d’une cérémonie privée, a précisé le communiqué.

La Légion du mérite est une médaille militaire remise pour un fait d’armes exceptionnel ou à des responsables étrangers, qui peut uniquement être accordée par le président, rappelle la Maison Blanche.

La Légion du mérite a été notamment décerné à Charles De Gaulle.

Donald Trump a été de côté décoré par le Maroc de la plus haute distinction, le Ouissam El Mohammadi.