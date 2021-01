La question du Sahara marocain connaît un nouveau tournant avec des objectifs et des paramètres clairs (Bourita)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a déclaré, vendredi à Rabat, que la question nationale connaît un “tournant important” avec des paramètres et des objectifs clairs, soulignant qu’il n’y a pas de solution en dehors de l’initiative d’autonomie, ni un autre leadership que celui des Nations Unies, ni d’autres moyens que la négociation, en présence de l’ensemble des acteurs concernés, y compris l’Algérie.

Lors d’une Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, tenue en visioconférence, M. Bourita a souligné que la question nationale a connu des développements importants ces derniers mois à la faveur de la vision du Roi Mohammed VI, que ce soit à travers l’inauguration d’un ensemble de consulats dans les villes de Dakhla et Laâyoune ou encore à travers l’entretien téléphonique entre le Roi et le président américain Donald Trump, qui comprenait un ensemble d’annonces, dont la plus importante était la reconnaissance américaine de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur les provinces du sud et l’ouverture d’un consulat américain dans la ville de Dakhla, ainsi que le soutien de l’administration US à la proposition d’autonomie comme l’unique base pour un règlement définitif du différend régional autour du Sahara.