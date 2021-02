Des scientifiques appellent à faire du vaccin anti-Covid “un bien public mondial”

“Le président Macron et d’autres chefs d’État, la présidente de la Commission Européenne, l’OMS, ont promis de faire des vaccins anti-Covid-19 un bien public mondial. Cette promesse ne doit pas être oubliée », soutiennent-ils dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche (JDD).

« La séquence du virus responsable de la pandémie Covid-19 est un bien public mondial, les vaccins qui en sont issus doivent l’être aussi! », assurent la centaine de scientifiques parmi eux des médecins, des biologistes et des juristes.

« L’élément essentiel de tous les vaccins, c’est la séquence du virus SARS-Cov-2. Cette séquence sans laquelle il n’y a pas de vaccin possible, est devenue une ressource commune mondiale, accessible à tou(te)s. Rien ne justifie que les vaccins qui en sont issus ne le soient pas, d’autant plus que la recherche et les financements publics ont largement contribué à leur fabrication », abondent-ils.

Il faut, selon eux, vacciner vite et dans le monde entier. « Pour combattre la pandémie, pour minimiser au maximum les conséquences sanitaires, sociales et économiques négatives des confinements, déconfinements et re-confinements successifs, le moyen le plus efficace est la vaccination. Il y a urgence à vacciner massivement les populations, en particulier les plus fragiles. Chaque semaine, chaque mois perdus pour atteindre cet objectif, ce sont des milliers de morts, d’hospitalisations en réanimation qui auraient pu être évitées », regrettent-ils.

Pour cela, “il est indispensable que toute l’industrie pharmaceutique se mobilise en urgence pour la production de ces vaccins, en obtenant des compagnies qui les ont produits les licences nécessaires”, préconisent-ils.

Malheureusement, déplorent les scientifiques, les entreprises qui ont produit les vaccins validés par les différentes instances réglementaires n’ont pas seules les moyens de produire rapidement les quantités de vaccins nécessaires pour vacciner les populations de nos pays et du monde entier.

« Il est donc indispensable que toute l’industrie pharmaceutique en France, en Europe et dans le monde se mobilise en urgence pour la production de ces vaccins, en obtenant des compagnies qui les ont produits les licences nécessaires ». « Si nécessaire, le mécanisme de licence d’office devrait être utilisé», proposent-ils.

La question de la sécurisation de l’approvisionnement de l’Europe en vaccins contre le Covid-19, a été l’un des points examinés par le Président Emmanuel Macron et la Chancelière Angela Merkel lors d’un conseil de défense franco-allemand tenu courant cette semaine.