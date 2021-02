24ème AG de l’OMT: L’espoir est de mise pour la Cité ocre

Et pour confirmer l’engagement du Royaume et de l’OMT quant à l’organisation de ladite AG, une lettre d’intention a été signée par M. Pololikashvili et la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui. Une signature qui a coïncidé avec le démarrage des campagnes de vaccination à travers le monde, ce qui a donné un signal fort et un message d’espoir à la communauté touristique internationale et aux opérateurs touristiques marocains en particulier. C’est ce qu’a, d’ailleurs, relevé Mme Fettah Alaoui qui a mis en avant la mobilisation totale de son Département et ce, dans le cadre d’une approche de concertation avec les différentes parties concernées en vue de garantir le succès de cet événement planétaire.

M. Pololikashvili a également salué, lors de ses entretiens avec le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la qualité des relations de coopération historiques Maroc-OMT qui sont marquées par la réussite d’une série de programmes mis en place par les deux parties en faveur de différentes composantes du secteur touristique.

La tournée du responsable onusien s’est poursuivie avec la visite du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat et le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech, avant d’explorer le jardin botanique “Majorelle” et la place mythique de Jemaa el-Fna.

En outre, le SG de l’OMT s’est félicité, lors d’une réunion avec le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, et les partenaires locaux, des atouts dont Marrakech dispose pour accueillir la 24ème AG dans les meilleures conditions. Force est de constater que cette visite de travail de M. Pololikashvili tombe à point nommé pour promouvoir davantage la destination “Maroc” à l’échelle mondiale et ce, en prélude de la levée des restrictions de voyages mises en place par les différents pays.

Et ce n’est pas tout. Cette AG consolidera aussi l’image de marque de la Cité rouge qui a abrité auparavant des événements d’envergure internationale, comme la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la 22è conférence des parties de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22), le Pacte mondial sur les migrations.

En septembre 2019, le Maroc a été élu pour abriter la 24ème l’AG de l’OMT lors de la 22è session à Saint-Pétersbourg (Russie), avec un total de 74 voix contre respectivement 17 et 11 pour le Kenya et les Philippines.