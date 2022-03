De l’énergie émiratie pour l’Afrique

Une nouvelle positive a surgi dans un climat de guerres, de confits et d’un avenir incertain mais, ce n’est pas tout ! On peut dire que quelqu’un a enfin prêté aussi son attention à l’Afrique et aux Africains.

La nouvelle était un grand coup de tonnerre. Elle est apparue ce week-end, consistant à lancer une initiative par un pays de Moyen-Orient prenant en charge d’assurer le provisionnement électrique à 100 millions de personnes dans le continent africain.

Cette bonne nouvelle provenant d’Abu Dhabi porte une nouvelle initiative dirigée par les Emirats arabes unis en Afrique pour contribuer à la viabilité à l’échelon mondial. En effet, cette initiative pourrait être la plus grande de son genre dans ce domaine.

À cet égard, le ministère des Affaires étrangères et la coopération internationale émiratie a annoncé l’initiative de l’unité de 7 dans le cadre de la semaine des manifestations d’Abu Dhabi pour la viabilité 2022. Ce programme novateur est orchestré par les émirats afin d’assurer le financement des projets d’énergie durable en Afrique.

Ce programme a pour objectif de garantir l’électricité propre pour 100 millions de personnes en 2035. Pour ce faire, un fond sera bâti en se basant sur les deux secteurs public et privé pour investir sur l’énergie propre sous l’égide du ministère des affaires étrangères et la coopération internationale ainsi que le bureau de l’envoyé spécial du changement climatique.

Dans tous les pays plein de crises, les Emirats sont parmi les premiers à prendre l’initiative pour aider ces pays. En effet, les Emirats sont intervenus dans des projets d’aide au développement pour atteindre la viabilité à l’échelon mondial dans des nombreux pays en Asie et Afrique.

Les émirats Arabes unis seraient uniques de fait de leurs interventions dans des projets d’aides aux pauvres et de développements en même temps. Autrement dit, ces projets vont en parallèle. Par exemple, les Emirats ont envoyé des centaines de tonnes d’aides de médicaments y compris des vaccins Covid à des pays africains en laçant en même temps des projets de développements dont en tête viennent les projets d’énergie renouvelable en Afrique intitulés « L’initiative de l’union de 7 ».

En 2035, ces projets seront en service de cent millions de personnes en Afrique en leur fournissant leurs besoins. Ces projets seraient uns des projets de développements et de services importants accomplis en Afrique ; ils contribueront effectivement dans l’assurance d’une vie digne pour les habitants là-bas mais aussi à mettre fin aux besoins croissant de l’énergie.

Beaucoup de pays africains étaient marginalisés avec des besoins de services de bases et des projets aptes à les aider au développement à fin de combler le fossé. Actuellement, on peut dire qu’il y a un optimisme à concrétiser cela.

Ce que l’on constate, c’est l’existence des relations fleurissantes entre les émirats et les pays africains donnant naissance d’une part ; à un développement et ainsi un soutien à l’économie de ces pays et d’autre part ; un soulagement des souffrances des habitants de ce continent lors des crises.

Il faut rappeler que les soutiens des émirats étaient toujours présents auprès des pays pauvres en Afrique quant à l’aide sanitaire ou économique. En effet, le croissant rouge émirati continue à aider la plupart des pays en secourant et soutenant les habitants afin de leur assurer une vie humaine.

La relation entre les émirats et l’Afrique s’enrichirait de plus en plus dans un avenir proche se basant sur un socle solide de relations bilatérales. Ainsi, de nombreux projets divers pourraient être accomplis permettant à ces pays-là d’être développés en fournissant des services à leurs citoyens. Il se peut qu’il soit opportun que les pays d’Afriques soient développés