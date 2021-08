Coopération universitaire entre le Maroc et Israël

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Université Hébraïque de Jérusalem (HU) ont signé, récemment, un protocole d’accord pour promouvoir des collaborations académiques entre les deux universités, incluant les échanges d’étudiants et de professeurs, la recherche scientifique et la double diplomation.

Les deux universités s’engagent, selon les termes de l’accord, à “innover à l’échelle mondiale” et collaboreront dans des domaines d’intérêt commun, à savoir l’agriculture, le commerce, la pharmacologie, les sciences naturelles, les mathématiques et le génie informatique, indique un communiqué de l’UM6P.

De même, l’accord met en place un cadre pour l’échange de publications et de matériel universitaire, l’accès mutuel aux étudiants en Doctorat et en Master, le développement de supports pour l’enseignement en ligne et le partage d’informations.

Si les conditions sanitaires le permettront, les deux institutions prévoient prochainement des visites de délégations et des réunions entre professeurs et chercheurs, ajoute la même source.

“L’Université Hébraïque a longtemps promu une vision consistant à tirer parti de sa prééminence académique pour tisser des liens avec la communauté internationale. Nous sommes fiers d’être l’une des premières universités israéliennes à formaliser une relation avec notre estimée homologue marocaine. Nous nous réjouissons des nombreuses contributions que cette collaboration apportera à nos deux pays et à la région dans son ensemble”, a indiqué à cette occasion, le Président de l’Université Hébraïque, le Professeur Asher Cohen.

“Nous sommes heureux de concrétiser cette collaboration entre l’UM6P et l’Université Hébraïque de Jérusalem, qui constitue l’un des premiers partenariats officiels entre les universités du Maroc et d’Israël. Je me réjouis de voir l’UM6P et l’HU travailler en étroite collaboration sur des activités de recherche communes de haut niveau, en plus des échanges académiques où les professeurs et les étudiants bénéficieront de l’expertise des deux institutions en matière de sciences et de technologie”, a relevé pour sa part, Hicham El Habti, Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique.

A noter que l’Université Hébraïque de Jérusalem est une des principales institutions universitaires et de recherche d’Israël. Fondée en 1918, elle est classée parmi les 100 meilleures universités du monde. À ce jour, le corps enseignant et les anciens élèves de HU ont remporté 8 prix Nobel, 1 médaille Fields et 1 prix Abel.

Inaugurée par le Roi Mohammed VI en 2017, l’UM6P est une université de recherche à Benguerir avec des campus récents à Rabat et Laâyoune. L’UM6P compte 2.180 étudiants et doctorants et vise à former des pionniers qui dirigeront la recherche appliquée et l’innovation en Afrique.