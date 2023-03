Condamné à 6 ans pour viol, le chanteur Saad Lamjarred fait appel

La pop star marocaine Saad Lamjarred, jugé pour viol aggravé sur Laura P. par la cour d’assises à Paris, a fait appel de sa condamnation à six ans de prison, a appris mercredi Atlasinfo de sources judiciaires proches du dossier.

Saâd Lamjerrad a été incarcéré, vendredi dernier immédiatement après l’annonce du verdict. La cour d’assises de Paris s’est dite « convaincue » du viol, « décrit de manière constante et précise » par Laura P, une jeune femme âgée aujourd’hui de 27 ans, dans une chambre d’hôtel de la capitale en octobre 2016

« Compte tenu de ses protestations d’innocence, Saad Lamjarred a fait appel ce jour », ont indiqué ses avocats Mes Thierry Herzog et Jean-Marc Fedida. « Le mandat de dépôt décerné à son endroit n’était pas d’avantage justifié, puisqu’il a toujours respecté son contrôle judiciaire » précise-t-n de même source.

Devant la cour d’assises, le chanteur a nié le viol et a juré qu’il a « toujours respecté les femmes et ne peux s’imaginer porter atteinte à leur corps ».

Laura P. a pour sa part expliqué « avoir réussi à lui échapper et lui avoir dit qu’elle porterait plainte : il lui avait alors offert de l’argent et un bracelet, selon elle. Avant de la renverser sur le lit et de l’agresser à nouveau, avait-elle ajouté ».

Des employés de l’hôtel, témoins devant le tribunal avaient relaté avoir recueilli une jeune femme au t-shirt déchiré «en pleurs», «terrorisée», et stoppé l’homme vraisemblablement ivre qui la poursuivait. «No proof» (pas de preuve, ndlr), aurait lâché Saad Lamjarred, selon le témoignage d’un agent de sécurité.

Incarcéré en octobre 2016, il avait été libéré sept mois après avec un bracelet électronique, avant d’être à nouveau brièvement placé en détention en 2018 car mis en examen pour le viol présumé d’une autre jeune femme à Saint-Tropez (sud de la France).

Pour cette affaire, il a été renvoyé devant la cour d’assises du Var.