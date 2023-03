Le Maroc et l’Autriche accordent leurs violons dans le domaine migratoire

Le dialogue mené avec force détermination par les deux parties à l’occasion de la visite au Maroc du Chancelier fédéral d’Autriche, Karl Nehammer et de la délégation l’accompagnant a abouti à une convergence de vues en matière de lutte contre la migration illégale et la traite des êtres humains.

Cette coopération trouve appui sur l’expérience connue et reconnue du Royaume dans le domaine migratoire. Le Maroc n’est-il pas ce pays qui s’illustre par sa politique migratoire inédite adoptée sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI ? Le Royaume n’est-il pas ce précurseur qui a lancé en 2014 la plus vaste opération de régularisation et d’intégration des migrants qui ont foulé son sol ? Le Maroc n’est-il pas le partenaire clé de l’Union européenne dans le domaine de la migration ? C’est bien en terre marocaine qu’avait été adopté en 2018 le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière.

D’ailleurs les hauts responsables autrichiens n’ont eu de cesse de souligner ce rôle de premier plan que joue le Maroc que ce soit dans ses relations bilatérales que dans le cadre de ses responsabilités et ses engagements au niveau multilatéral.

Lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le vice-ministre fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales, Peter Launsky, a affirmé que son pays salue le rôle clé que joue le Maroc pour la sécurité dans la région et dans les domaines de lutte contre le terrorisme et de la migration.

“L’Autriche reconnaît le rôle clé que joue le Maroc (…) dans la coopération face à la migration transfrontalière”, a souligné le haut responsable autrichien.

Les bonnes dispositions de la partie autrichienne se sont largement reflétées dans la Déclaration conjointe ayant sanctionné la rencontre à Rabat entre le Chancelier fédéral d’Autriche, Karl Nehammer et le Chef du Gouvernement Aziz Akhannouch.

“L’Autriche reconnaît les efforts du Maroc en matière de lutte contre l’immigration illégale”, lit-on dans ce document, qui ajoute que “les deux pays travailleront pour lutter contre la migration illégale, le trafic de migrants et la traite des personnes dans le but d’endiguer les départs illégaux du Royaume”.

Cette coopération comprend des actions conjointes contre les moteurs de la migration illégale, mais aussi des mesures adéquates de gestion des frontières, précise-t-on dans la Déclaration conjointe, qui souligne que les deux pays renforceront considérablement leur coopération en matière de retour volontaire et non-volontaire rapide et efficace et de réadmission des migrants illégaux.

Au regard de son importance, le volet migratoire a fait l’objet d’un document annexe de la Déclaration conjointe en vertu duquel les deux parties se sont félicitées des progrès communs réalisés dans le domaine de la migration et du retour ainsi que de toute coopération politique et technique dans ce domaine.

Pleinement déterminés à poursuivre leurs efforts communs, le Maroc et l’Autriche intensifieront la coopération pratique dans le domaine du retour et de la réadmission, avec l’ambition d’en améliorer encore l’efficacité, insiste le document.

A cette fin, ils ont décidé de créer un groupe de travail conjoint de haut niveau sur la migration et la criminalité transnationale. Il s’agit d’une structure opérationnelle qui aura pour mission de traduire dans les faits la lettre et l’esprit de la Déclaration conjointe adoptée par les deux parties.