Coalition mondiale contre Daech: le chef de la diplomatie française attendu à Marrakech

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian est attendu à Marrakech le 11 mai 2022 pour participer à La coalition mondiale de lutte contre Daech qu’abrite le Maroc.

Outre M. Le Drian, le secrétaire d’Etat américainAntony Blinken prend part également à cette réunion ministérielle de haut niveau à laquelle participent près de 60 Etats membre de cette coalition, ainsi que des organisations internationale;

Les participants doivent discuter des moyens de maintenir la pression sur les résidus de Daech en Irak et en Syrie et de contrer les réseaux de l’EI ailleurs, notamment en Afrique. Ils évalueront également les priorités pour les lignes d’effort de la Coalition liées à la stabilisation, aux combattants terroristes étrangers, au financement de la lutte contre Daech et aux efforts de contre-propagande.

La coalition mondiale contre Daech a été créée en 2014 avec l’objectif de venir à bout de ce groupe terroriste. Elle est active dans les domaines de la contre-propagande, de la lutte contre le financement du terrorisme, de la lutte contre les combattants terroristes étrangers ainsi que de l’aide à la stabilisation et à la reconstruction des territoires libérés de l’emprise de Daech.