Chine : le président Xi appelle au renforcement de la réforme des forces armées de son pays

Le président chinois, Xi Jinping, a appelé, mercredi, à une accélération des efforts de réforme de la défense nationale et des forces armées de son pays pour faire face aux nouvelles situations.

Le Comité central du parti communiste chinois (PCC) et la Commission militaire centrale (CMC) ont pleinement mis en œuvre la stratégie de renforcement des forces armées par la réforme depuis le 18e Congrès national du parti, a indiqué M. X dans une instruction à un séminaire sur la réforme de la défense nationale et des forces armées, qui s’est tenu à Beijing.

Xi, également secrétaire général du Comité central du PCC et président de la CMC, a fait état de « réalisations historiques » dans l’approfondissement de la réforme de la défense nationale et des forces armées. Il a mis l’accent sur une mise en œuvre « sérieuse » de l’expérience réussie des réformes passées, une compréhension des nouvelles situations et missions et une concentration sur la préparation au combat. M. Xi a également appelé à « des efforts innovants » pour mettre en œuvre les réformes et renforcer la planification des réformes futures afin de donner une forte impulsion pour atteindre l’objectif fixé pour le centenaire de l’Armée populaire de libération chinoise.

La Chine avait annoncé, en mars dernier, une hausse de ses dépenses militaires, dans un contexte de tension mondiale ravivée par les opérations militaires russes en Ukraine et la situation dans la région d’Asie orientale. Ainsi, le budget militaire chinois sera augmenté de 7,1% en 2022, avait annoncé le ministère des Finances, à l’ouverture de la session plénière annuelle de l’Assemblée nationale populaire (ANP, Parlement chinois). Il s’agit d’une hausse de +6,8% par rapport à l’an dernier et de la plus forte progression depuis 2019 (+7,5%). Avec une enveloppe de 1450 milliards de yuans (230 milliards de dollars), la Chine dispose du deuxième budget de défense mondial, après les Etats-Unis (740 milliards de dollars prévus pour 2022).

La progression des dépenses militaires chinoises est nettement supérieure à la croissance attendue du produit intérieur brut du pays, fixée à 5,5% pour l’année en cours.