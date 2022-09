Le Maroc et le Malawi pour le renforcement de la coopération dans les secteurs de l’agriculture et la santé

Le renforcement de la coopération entre le Maroc et le Malawi dans plusieurs domaines, particulièrement les secteurs agricole et de la santé, a été au centre des entretiens, lundi dernier, entre le Chargé d’Affaires du Royaume à Lilongwe, M. Abdelkader Naji , et de hauts responsables malawites.