CAN Féminine 2022 : le Maroc est déterminé à organiser l’une des meilleures CAN de l’histoire de la CAF (Fouzi Lekjaa)

Le Maroc est déterminé à organiser l’une des meilleures Coupes d’Afrique des Nations (CAN) féminines de l’histoire de la CAF, a assuré le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

La phase finale de la CAN, prévue en juillet prochain au Maroc, sera l’occasion de développer le football féminin en Afrique, un continent qui regorge de talents féminins qui requièrent “notre attention et dévouement pour leur développement”, a-t-il dit lors de la cérémonie de tirage au sort de cette compétition, organisée vendredi soir au Complexe Mohammed VI de football, à Maâmora.

Cette compétition traduit également la volonté du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, de mettre la femme au centre de l’attention de l’action publique et, partant, développer le football et le sport féminin, a-t-il poursuivi. L’équipe nationale féminine de football a hérité du groupe A de la phase finale de la CAN féminine, composé du Burkina Faso, du Sénégal et de l’Ouganda.

La 14e édition de la CAN féminine, prévue au Maroc du 2 au 23 juillet prochain, se déroulera au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat et au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Douze équipes qualifiées ont été tirées au sort pour composer trois groupes, avec quatre équipes chacun. Ces sélections ont été classées en fonction de leurs performances lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations Ghana 2018, et des qualifications pour l’édition 2022 au Maroc