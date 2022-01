CAN-2021: “Les coups francs de Hakimi, la nouvelle arme fatale du Maroc” (Halilhodžić)

Lors de la conférence de presse d’après-math contre le Malawi (2-1) pour le compte des huitièmes de finale de la 33-ème coupe d’Afrique des Nations, Vahid Halilhodžić, a tenu à féliciter son protégé “l’un des grands talents et meilleurs joueurs du monde à son poste”, tout en mettant en avant que le Parisien a, cette capacité, de mettre ses efforts au profit du collectif.

Sur l’ensemble de cette rencontre contre les “Flammes”, le sélectionneur national a indiqué que l’équipe a eu affaire à un match difficile, tout en saluant, encore une fois, cette capacité à régir au moment où il le faut.

Même après l’ouverture du score des Malawiens, “j’étais confiant et j’ai demandé aux joueurs de rester concentrés et ne pas paniquer pour égaliser”, a-t-il dit.

Notre équipe, poursuit le Franco-bosniaque, possède un fond de jeu intéressant, tout en regrettant encore une fois le manque d’efficacité et l’absence de la dernière touche. “J’espère bien que les garçons seront plus efficaces lors des prochains matchs, surtout Rayan Maaee qui vient de faire son retour et qui est très important pour nous”, a-t-il conclu.

Pour sa part, le sélectionneur du Malawi, Mario Marinică, a indiqué que le Match contre le Maroc était “assez difficile”.

“Nous avons essayé de régler certains de nos points faibles. Mais ça n’a pas marcher aujourd’hui, a-t-il révélé, notant qu’il est fier de ses joueurs.